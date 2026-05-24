Минобороны России сообщило, что удар возмездия был нанесен по объектам украинского ВПК

В Минобороны России подчеркнули, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины не осуществлялось, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди пораженных 24 мая в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА целей, – объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ.

Напомним, в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения.



