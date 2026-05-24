Умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов, сообщает 112. Ему было 54 года. Он был назначен исполняющим обязанности главы городского округа в апреле 2018 года, а в июне уже утвержден на эту должность.

У Ахохова остались жена и три сына. По факту смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова организована процессуальная проверка.

После обнаружения Ахохова мертвым на место выехала следственная группа. Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Сейчас проводится опрос коллег и близких мэра.