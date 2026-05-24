В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР погиб 21 человек

В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республике погиб 21 человек. Об этом сообщил в своем официальном канале глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент Накануне.RU.

Их личности установлены. Спасательно-поисковые работы завершены.

"Выражаем соболезнования семьям погибших. Луганщина скорбит", - сказано в сообщении, к которому приложены документы с обновленным списком имен.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД России организует для иностранных журналистов поездку в Старобельск, чтобы они лично зафиксировали последствия недавней атаки на колледж и общежитие. Мария Захарова пригласила к участию крупнейшие мировые СМИ, включая BBC и CNN, подчеркнув важность работы репортеров непосредственно на месте трагедии.