В прикамской школе открыли мемориальную доску в память об убитой учеником учительнице

В добрянской школе, где ученик зарезал своего классного руководителя, открыли мемориальную доску в память об Олесе Багуте. Ее установили по инициативе педагогов и жителей, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, 7 апреля ученик школы №5, девятиклассник-второгодник, подкараулил на крыльце завуча, учителя русского и литературы Олесю Багуту и ударил ее ножом, когда педагог вышла, чтобы провести зарядку для старшеклассников в честь школьного праздника Дня здоровья. Нападавший убежал, но затем сам сдался полиции. Учитель умерла в реанимации. Подросток состоял на учете в полиции, учитель дважды подавала заявления в полицию из-за его действий. Возбуждено уголовное дело.