В Киеве прогремела шестая серия взрывов

В Киеве прогремела шестая с полуночи серия взрывов, сообщают РИА Новости.

Ранее ночью звуки детонации также слышали в Кропивницком и Черкассах.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.