Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя ради соцсетей

Московские школьники пробрались на главный купол храма Христа Спасителя. Как сообщает Telegram-канал Shot, организовал вылазку 18-летний ученик, который до этого уже покорил 34 столичные высотки. Подросток активно ведет социальные сети, где выкладывает фотографии своих достижений. Кроме того, юноша берет с людей деньги за помощь в проникновении на закрытые городские объекты.

Теперь молодым людям грозит серьезное наказание за незаконный визит на объект культурного наследия. По закону руферы могут получить штраф до 200 тысяч рублей или даже лишиться свободы на срок до шести лет. Правоохранительные органы проверяют деятельность организатора и изучают его публикации в интернете. Подобные развлечения на охраняемых памятниках архитектуры влекут за собой уголовную ответственность.

Ранее в севастопольской школе №13 обрушился балкон на втором этаже, когда десять учеников вышли на него, чтобы сфотографироваться. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на месте работают оперативные службы, а пострадавших детей с травмами разной степени тяжести уже везут в больницу.