В Курской области мирный житель подорвался на мине

В Курской области мирный житель подорвался на мине и получил тяжелые травмы. Глава региона Александр Хинштейн сообщил, что мужчину уже доставили в областную больницу. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего и стабилизировать его состояние.

Взрыв оторвал мужчине стопу на правой ноге и привел к закрытому перелому голени. Осколки также сильно повредили ему плечо, бедро и левую ногу. Губернатор отметил, что медицинский персонал оказывает пациенту всю необходимую помощь. Власти в очередной раз напоминают жителям об опасности, которую представляют мины в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва газа на китайской шахте "Люшеню" увеличилось до 90 человек после того, как спасатели обнаружили тела еще восьми горняков. Трагедия произошла в пятницу вечером, когда под землей находились 247 рабочих; сейчас экстренные службы продолжают разбирать завалы в поисках выживших.