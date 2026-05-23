Удар по Старобельску: количество жертв достигло двенадцати человек

Пресс-служба МЧС России обновила данные о последствиях атаки украинских беспилотников в Старобельске. Ведомство подтвердило гибель 12 человек. Еще 48 человек получили ранения разной степени тяжести. Сейчас спасатели и медики продолжают работать с пострадавшими и устранять последствия ударов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Дроны попали прямо в здания, где находились люди. Власти региона и экстренные службы сейчас оказывают помощь всем, кто попал под обстрел в учебном заведении.

Сообщалось, что МИД России организует для иностранных журналистов поездку в Старобельск, чтобы они лично зафиксировали последствия недавней атаки на колледж и общежитие. Мария Захарова пригласила к участию крупнейшие мировые СМИ, включая BBC и CNN, подчеркнув важность работы репортеров непосредственно на месте трагедии.