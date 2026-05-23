Финал испытаний Starship: обновленный корабль SpaceX сел на воду и взорвался

Компания SpaceX провела двенадцатый испытательный полет системы Starship. Обновленная версия корабля (Version 3) стартовала 23 мая 2026 года с новой пусковой площадки в техасском Бока-Чика. В ходе трансляции представители компании подтвердили, что аппарат успешно достиг воды, однако сразу после приводнения корабль взорвался, пишет РИА Новости.

Во время полета возникли технические неполадки: при выходе в космос у Starship отключился один из шести двигателей. Несмотря на это, миссия выполнила главную задачу - ракета доставила на орбиту 22 спутника. Инженеры SpaceX впервые протестировали в деле серьезно переработанную конструкцию ракеты и вторую стартовую площадку космодрома. Сейчас специалисты изучают данные, чтобы улучшить работу системы к следующим запускам.

Сообщалось, что с начала 2026 года "Роскосмос" разместил на своих ракетах первые шесть рекламных наклеек, среди которых логотипы банка ПСБ, "Кофемании", Олимпийского комитета и социальные баннеры к юбилею полета Гагарина. Такая возможность у госкорпорации появилась официально только в этом году, а стоимость каждого контракта правительство рассчитывает по специальной формуле.