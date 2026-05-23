В Латвии упал и взорвался неизвестный беспилотник

Жители Латвии сообщили в полицию о падении беспилотника в озеро Дридзис на юго-востоке республики. Летательный аппарат взорвался сразу после контакта с водой. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Сейчас спецслужбы осматривают место происшествия и изучают найденные части дрона, чтобы понять, кому он принадлежал, пишет ТАСС.

Ранее, 19 мая, Служба внешней разведки России заявляла, что власти Украины уговорили Латвию разрешить атаки беспилотников со своей территории. По данным разведки, Киев обещал Риге, что никто не сможет определить точное место запуска. СВР отметила, что латвийское руководство одобрило эту операцию, хотя и опасалось ответного удара со стороны Москвы. На данный момент власти Латвии продолжают расследование и собирают улики на месте падения БПЛА.

А 21 мая Минобороны Латвии предупредило об угрозе в небе из-за появления как минимум одного беспилотника, что произошло на фоне недавнего инцидента с падением дрона на пустую нефтебазу. Министр обороны Андрис Спрудс допустил, что эти аппараты летят со стороны Украины в сторону России.