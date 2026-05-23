МИД России зовет иностранных журналистов в Старобельск после трагедии

Министерство иностранных дел России организует поездку в Старобельск для зарубежных корреспондентов, которые работают в Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что журналисты посетят место недавней трагедии в Луганской Народной Республике. Ведомство хочет, чтобы иностранная пресса лично увидела последствия случившегося и зафиксировала факты на месте, пишет РИА Новости.

Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что ждет участия крупнейших мировых СМИ. Она отдельно упомянула телеканалы BBC и CNN, выразив надежду, что их сотрудники не уйдут в отпуск и присоединятся к пресс-туру. МИД берет на себя организацию визита для всех аккредитованных инкоров, чтобы те могли подготовить репортажи непосредственно из зоны происшествия в Старобельске.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций выразила серьезную обеспокоенность ночным ударом ВСУ по общежитию и зданиям колледжа в Старобельске, в результате которого погибли шесть человек. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что организация следит за ситуацией и знает о жертвах, включая детей.