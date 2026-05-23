Утечка яда в Калифорнии: полиция эвакуирует 40 тысяч человек

Полиция калифорнийского города Гарден-Гров экстренно вывозит около 40 тысяч жителей из-за аварии на заводе GKN Aerospace. Начальник местной полиции Амир Эль-Фарра сообщил, что на промышленном объекте произошла утечка опасных веществ. Сейчас огромная зона вокруг предприятия остается закрытой для граждан, так как спасатели пока не могут полностью устранить угрозу, сообщает РИА Новости.

Инцидент начался в четверг из-за технического сбоя. В одном из огромных баков перегрелся метилметакрилат. Высокая температура вызвала резкий рост давления, после чего резервуар начал выпускать ядовитые пары в атмосферу. Шеф полиции Амир Эль-Фарра на пресс-конференции подтвердил, что масштаб эвакуации охватывает десятки тысяч человек, проживающих рядом с заводом.

Спасатели пытаются охладить емкость с химикатом с помощью воды, но ситуация остается сложной. Специалисты опасаются, что резервуар может взорваться или выпустить еще больше токсичных паров. Полиция и пожарные продолжают дежурить на месте происшествия, пока инженеры ищут способ окончательно стабилизировать давление внутри бака. Власти просят жителей не приближаться к опасной зоне.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного взрыва газа на китайской шахте "Люшеню" в провинции Шаньси увеличилось до 90 человек после того, как спасатели обнаружили тела еще восьми горняков. Трагедия произошла в пятницу вечером, когда под землей находились 247 рабочих, и сейчас экстренные службы продолжают разбирать завалы в поисках выживших.