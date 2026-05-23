ФСБ спасла жительницу Белгорода от участия в теракте под видом спецоперации

Сотрудники ФСБ России предотвратили крупный теракт в Белгородской области. Украинские спецслужбы обманом завербовали местную жительницу и пытались использовать ее для взрыва в людном месте. Как сообщает Центр общественных связей ведомства, организаторы выдавали подготовку преступления за помощь российским правоохранительным органам, пишут "Известия".

Сначала телефонные мошенники похитили у женщины крупную сумму денег, убедив ее перевести средства на "безопасный счет". Позже с ней связались неизвестные люди. Они представились силовиками и пообещали вернуть украденные накопления. Взамен они попросили женщину поучаствовать в «задержании преступников».

Куратор приказал жертве забрать взрывное устройство из тайника, принести его в место скопления людей и активировать. В ФСБ подчеркивают, что взрыв неминуемо убил бы саму женщину и привел бы к множеству жертв среди мирных граждан. Организаторы намеренно скрыли от нее реальную опасность задания.

Однако женщина вовремя заметила обман и сама пришла в органы безопасности. Офицеры ФСБ мгновенно отреагировали на ее заявление: они предотвратили преступление и обезвредили бомбу. Сейчас силовики ищут организаторов и пособников этого теракта.

Ранее следователи Следственного комитета по Новосибирской области задержали 15-летнего подростка из Рязанской области за поджог двух полицейских машин в поселке Краснообск. По данным следствия, 22 мая юноша облил служебный транспорт горючей жидкостью и устроил пожар, выполняя задание анонимного интернет-куратора за обещанное денежное вознаграждение.