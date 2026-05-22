База поставщиков КНР для клиентов ВТБ выросла в 5 раз менее, чем за полгода

База поставщиков КНР для клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ выросла в 5 раз менее, чем за полгода. Сейчас в сервисе представлены профили более 2,5 тысяч компаний, заинтересованных в работе с российскими партнерами. Об этом в рамках прошедшего в Харбине X Российско-Китайского ЭКСПО сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Сервис позволяет подобрать по отрасли или товарам интересующего поставщика в Китае, который не только уже открыл счета в ВТБ Шанхай и прошел все необходимые проверки, но и имеет опыт работы с РФ и заинтересован в ведении бизнеса с российскими предпринимателями. Наибольшую долю компаний из Китая, представленных на платформе, составляют предприятия из отраслей химической и металлообрабатывающей промышленности, производители оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий.

«Китай остается одним из основных внешнеторговых направлений для российского бизнеса. Для предпринимателей критически важны скорость выхода на контрагента, прозрачность и актуальность информации о нем, снижение стоимости и операционных рисков при международных расчетах. Поэтому мы развиваем сервисы, которые позволяют бизнесу быстрее находить проверенных партнеров и выстраивать устойчивые отношения с китайскими компаниями. Часть клиентов ВТБ уже перешла к заключению контрактов с новыми поставщиками из нашей базы, которая бесплатно доступна среднему и малому бизнесу прямо в интернет-банке — без дополнительных комиссий и подключений», — отметила Юлия Копытова.

Начать прямые и прозрачные расчёты с партнёрами из Китая в безопасном контуре группы ВТБ, контролировать движение средств без посредников, рисков заморозки и возвратов можно сразу в режиме «одного окна»: достаточно заключить контракт и предоставить необходимые документы. Такие международные переводы проходят практически в реальном времени, все проверки занимают от 8 минут, а благодаря удобному трекеру платежа клиенты видят, где находятся их средства вплоть до зачисления на счет контрагента.

Уникальные технологии сквозных проверок документов РФ-КНР, включая валютный контроль, помогают соблюдать все требования законодательства России и Китая. Бесплатная поддержка всех участников сделки на русском, английском и китайском языках поможет при возникновении любых вопросов или языковых барьеров.

ВТБ стал официальным спонсором и участником экспозоны юбилейного X Российско-Китайского ЭКСПО, которое проходил с 17 по 21 мая в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. На своем стенде банк представил решения для внешнеэкономической деятельности, а эксперты ВТБ и ВТБ Шанхай провели консультации для предпринимателей по вопросам надежной и выгодной работы между РФ и Китаем.