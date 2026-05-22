Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с главой МИД РФ Лавровым

В Перми прошли вторые общественно-политические слушания по вопросам евразийской безопасности и сотрудничества под председательством главы МИД России Сергея Лаврова, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что развитие международного партнерства со странами Евразийского континента – одна из важных задач, которую поставил президент России Владимир Путин.

"Сегодня торговыми партнерами Прикамья являются более 130 стран мира. Развиваем промышленную кооперацию. В нее включены более 600 наших предприятий, которые поставляют свои технологии и разработки 53 отечественным и зарубежным холдингам", - заявил он.

Также глава региона провел с Лавровым рабочую встречу, на которой обсудили развитие сотрудничества края и регионов других государств.

"Расширяем внешнеэкономическое и гуманитарное партнерство. Растет количество международных мероприятий, в которых принимают участие представители Пермского края. В феврале на площадке МИД России презентовали регион представителям дипломатических миссий иностранных государств. Видим, что после мероприятия значительно повысился интерес к краю со стороны других стран. Поблагодарил Сергея Викторовича за поддержку проектов и инициатив региона в сфере международного сотрудничества и подарил памятную тарелку с гербом, которую сделали на нашем Лысьвенском заводе посуды", - прокомментировал итоги встречи Махонин.



Также показал Сергею Лаврову показали новую Художественную галерею и провели экскурсию по уникальным экспозициям — иконостасу Николая Рериха и коллекции Пермской деревянной скульптуры.