Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по общежитию в ЛНР

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представителя РФ при всемирной организации Евгений Успенский.

Он подчеркнул, что удар по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, был преднамеренным, передает ТАСС.

Ранее в СКР сообщили, что в ночь на 22 мая ВСУ с помощью четырех БПЛА нанесли прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа. В момент атаки в здании общежития предварительно находились 86 учащихся и один работник. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

Предварительно, погибли четыре человека, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы - под ними могут оставаться еще 18 человек.