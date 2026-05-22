Свердловчан пытаются напугать фейком о снятии средств со счетов в "Контур.Банке"

В пабликах Свердловской области распространяется очередной фейк о бесконтрольном снятии денежных средств со счетов клиентов "Контур.Банка". Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", который связывают с региональным отделением ФСБ.

Мошенники заявляют, что жертвами становятся участники СВО, чьи счета открыты в этом банке, присылают скрины СМС или переписок с якобы оператором банка, а также голосовые сообщения от последних. Однако все это сгенерировано искусственным интеллектом и не имеет ничего общего с реальными действиями "Контур.Банка".

"В последние дни появились вбросы фейков в редакции СМИ и городских пабликов с упоминанием Контур.Банка, сгенерированных с помощью технологий искусственного интеллекта. Это можно понять по интонациям, речевым ошибкам, использованию интерфейсов мессенджеров, в которых банку нельзя общаться с клиентами", — сообщили в пресс-службе банка.

Уральцев призывают проявлять бдительность и не распространять непроверенную информацию.При возникновении вопросов в банк можно обратиться через официальные контакты, указанные на веб-сайте организации.