Морское противостояние: стартовала новая гонка вооружений

Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в мире началась гонка военно-морских вооружений. По его мнению, значимость морской силы будет только расти, пока страны перестраивают всю систему мировых отношений. Патрушев сделал это заявление в пятницу в Москве во время встречи с вьетнамской делегацией, где стороны обсуждали вопросы безопасности на море, пишет РИА Новости.

Председатель Морской коллегии подчеркнул, что эксперты уже видят все признаки того, что государства начали активно наращивать мощь своих флотов. Он считает, что текущие изменения в мировой политике заставят страны еще больше опираться на военные корабли и морские технологии. Патрушев уверен, что фактор морской силы станет одним из главных инструментов влияния в будущем.

Эти выводы Николай Патрушев озвучил в ходе консультаций с вице-премьером Вьетнама Фан Ван Зянгом. Представители двух стран обсудили морскую тематику и обменялись оценками текущей ситуации в океане. Встреча подтвердила, что Россия внимательно следит за тем, как ведущие державы вооружают свои военно-морские силы на фоне глобальных перемен.