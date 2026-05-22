Генпрокуратура просит национализировать имущество уральских бизнесменов Бикова и Боброва и их семей

Уральские бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, а также бывший министр МУГИСО Алексея Пьянков и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных снова проходят по делу о национализации имущества. Теперь речь идет о земельных участках, автомобилях, недвижимости и денежных средствах на банковских счетах, которые ответчики получили неправомерным путем.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области, всего по иску Генпрокуратуры ответчиками проходят 18 человек, среди которых и члены семей бизнесменов: супруга - Ирина Бикова, сыновья Борис и Кирилл Биковы, супруга Боброва - Людмила, бывшая жена Пьянкова - Елена Радченко. А также экс-директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, партнеры бизнесменов и главы их компаний: Анастасия Бокарева, Ирина Демидович, Юрий и Павел Елины, Василий Корнев, Елена Сергеева, Ирина Ушакова и Нелли Шаповалова.

"В производстве Ленинского районного суда Екатеринбурга находится гражданское дело по иску в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. На стадии подготовки дела к рассмотрению судом наложен арест на спорное имущество в рамках обеспечительных мер по иску", - сообщает пресс-служба.

Судебное заседание назначено на 27 мая в 10.00.