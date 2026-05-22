В Сургуте группа нефтеюганцев избила мужчину

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Нефтеюганска 2003, 2004 и 2008 годов рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Преступление было выявлено в ходе мониторинга социальных медиа, где была опубликована видеозапись избиения группой лиц мужчины у жилого многоквартирного дома по улице Семена Билецкого в Сургуте.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.