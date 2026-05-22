Взрыв на заводе MOL в Венгрии: один человек погиб и семеро ранены

На опасном промышленном объекте MOL Olefin-1 в венгерском городе Тисауйварош прогремел мощный взрыв. ЧП случилось в тот момент, когда специалисты запускали оборудование после плановых ремонтных работ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в соцсети Х, что в результате аварии погиб один человек, а еще семеро рабочих получили тяжелые ожоги. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, пишет Lenta.ru.

На месте происшествия работают пожарные расчеты, которые продолжают тушить огонь. На поврежденном трубопроводе специалисты до сих пор наблюдают вспышки пламени. Глава правительства выразил соболезнования семье погибшего и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Чтобы разобраться в причинах трагедии, на завод приехали министр экономики и энергетики Иштван Капитани и руководитель MOL Group Жолт Хернади.

Несмотря на пожар, Петер Мадьяр заверил граждан, что датчики не зафиксировали выброса опасных веществ. Концентрация химикатов в воздухе не превышает допустимые нормы, поэтому угрозы для экологии и жителей города нет. Власти продолжают следить за состоянием атмосферы в районе завода.

Эта авария произошла вскоре после того, как компания MOL возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба". Поставки прерывались почти на три месяца из-за повреждений трубы на территории Украины. Ранее задержки с ремонтом нефтепровода привели к политическим спорам: бывший премьер Виктор Орбан блокировал выделение кредита Украине на 90 млрд евро, требуя гарантий энергетической безопасности своей страны.