В Пермском крае учитель информатики мастурбировал на учеников

В Пермском крае в одной из школ Нытвенского округа учитель информатики мастурбировал на глазах учеников. Информация и видео появились накануне в соцсетях.

Автор поста утверждает, что "волю" рукам дал учитель информатики в Чайковской средней школе, находящейся в поселке станции Чайковская. Само видео длится несколько секунд - на нем он находится в отдельном кабинете, расположенном внутри школьного класса, сидит на стуле, лицом к ученикам. Предположительно, мужчина занимается самоудовлетворением, расстегнув штаны. По словам учеников, это не первый случай.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили Накануне.RU, что Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по информации в СМИ по факту противоправных действий мужчины в одной из школ региона. Подозреваемый задержан.

По данным Министерства образования и науки Пермского края, 21 мая поступила информация о том, что в одной из поселковых школ Нытвенского округа выявлен факт противоправного преступного поведения учителя. Ведутся следственные действия.