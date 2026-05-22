22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер рассказал на V Открытого форума по вопросам экологии и сохранения водных объектов о проектах Челябинской области

Масштабный экологический форум объединил на земле Южного Урала более 700 участников. Это представители органов власти, промышленности, науки, экологи, члены общественных организаций, педагоги, волонтеры. В работе принимают участие делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Пермского края, Курганской, Свердловской и других областей.

С приветственным словом к участникам V Открытого форума по вопросам экологии и сохранения водных объектов обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«По традиции на форуме обсуждаются темы экологической безопасности, сохранения природных ресурсов, формирования экологической культуры. Эти направления обозначены Президентом России в числе ключевых для страны и детально раскрыты в нацпроекте «Экологическое благополучие» – преемнике нацпроекта «Экология». Челябинская область стала одним из самых деятельных участников обоих проектов и уже добилась значительных результатов», - сказал глава региона.

В области идет успешная реализация проектов «Чистый воздух», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая страна», «Экономика замкнутого цикла» и «Чистая вода». Продолжается развитие системы обращения с отходами, работа по очистке водоемов, ликвидируются несанкционированные свалки, создаются новые объекты экологической инфраструктуры, а также планомерно снижается объем выбросов в атмосферу.

«Свою роль в этом сыграла рекультивация Челябинской и Магнитогорской свалок. Значительный вклад внесли предприятия: компания «Форвард-Энерго» перевела все свои котельные Челябинска на газ, РМК рекультивировала Коркинский угольный разрез, Челябинский электрометаллургический завод закрыл вредное электродное производство. Проекты по строительству и реконструкции газоочисток реализовали на «Мечеле», Челябинском цинковом заводе, заводе «Техно» и других. На ММК построили новую аглофабрику, модернизировали коксохимическое производство, создали современные системы газоочистки», – подчеркнул Алексей Текслер.

Еще одна составляющая в сохранении природного благополучия региона – это развитие экологичного общественного транспорта и системы экомониторинга, которая признана одной из лучших практик в стране. На данный момент 40 постов контроля атмосферного воздуха действуют в Челябинске и Магнитогорске.

Заместитель губернатора Александр Козлов на открытии фотовыставки о вкладе предприятий в чистый воздух региона отметил, что с 2017 года общий объем выбросов в областной столице снизился почти на 49%, а опасных загрязняющих веществ — более чем на 31%. По Магнитогорску общее сокращение превысило 23%, опасных компонентов — 18%.

«Мы видим результаты на станциях мониторинга атмосферного воздуха. Количество превышений стало гораздо ниже, они возникают только в период неблагоприятных метеоусловий, когда наступает безветрие» ,— сообщил Александр Козлов.

Для богатого водоемами Южного Урала крайне важным направлением остается восстановление водных объектов. В частности, продолжается реализация проекта по экологической реабилитации реки Миасс в черте Челябинска. Проект рассчитан до 2028 года, планируется поднять со дна почти 7,5 млн кубометров ила. Также ведется работа по очистке и укреплению берегов рек в муниципалитетах.

Так, в Магнитогорске готовятся к предстоящей модернизации левобережных очистных сооружений, которая пройдет в 2026–2028 годах. Модернизацию и ремонт этого крайне важного для Магнитогорска объекта проведут благодаря федеральному проекту «Вода России», который входит в состав национального проекта «Экологическое благополучие». За время работ планируется обновить насосные станции, отстойники, здания доочистки и механического обезвоживания, песколовки, а также системы водоснабжения и водоотведения. А позже прилегающую к очистным сооружениям территорию благоустроят.

В ходе инспекции готовности объекта к началу работ глава города Магнитогорска Сергей Бердников подчеркнул: «Комплекс мероприятий позволит не только повысить эффективность очистки сточных вод и снизить нагрузку на водные объекты, но и существенно улучшит общее состояние окружающей среды города».

В сфере обращения с отходами за последние 5 лет на Южном Урале сокращено количество несанкционированных свалок на 95%. Работа проводилась в том числе в рамках проекта партии «Единая Россия». В регионе развивается переработка вторсырья, внедряется раздельный сбор отходов и создается экопромышленный парк в Миассе.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Важно, что главным критерием оценки всей нашей большой работы является прежде всего мнение самих жителей. И мы будем дальше в этом направлении активно работать: получать обратную связь от жителей, проводить различные опросы, а не только анализировать статистическую информацию, которую дают наши предприятия. Это по-настоящему важно», – подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер также осмотрел выставку «Экология – 2026: оборудование, решения, разработки». В экспозиции представлены экологические проекты, разработки и технологические решения в сфере охраны окружающей среды. Ее участники: вузы, профильные организации и предприятия региона.

Добавим, что в рамках форума кроме деловой программы планируется проведение мероприятий, посвященных лучшим экологическим практикам, выездная демонстрация технологий, применяемых при очистке реки Миасс.

 

