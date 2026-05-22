"КамАЗ" отменил четырехдневный график работы на июнь-июль

Компания "КамАЗ" отменила режим неполной четырехдневной рабочей недели на июнь-июль 2026 года.

"Принятые руководством компании меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного плана", - сообщила пресс-служба компании.

В апреле сообщалось, что "КамАЗ" на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков рассматривает введение 4-дневного графика с июня 2026 года.

"КамАЗ" переходил на четырехдневную рабочую неделю в августе 2025 года. В заявлении компании ситуация на рынке описывалась как "кризис": "На рынке грузовиков России свыше 14 тонн наблюдается кризис: по итогам полугодия рынок сократился почти на 60%".