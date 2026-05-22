В Екатеринбурге общегородской выпускной пройдет на "УГМК-Арене"

В 2026 году общегородской выпускной в Екатеринбурге состоится 26 июня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в этом году площадкой праздника станет "УГМК-Арена", которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На торжественное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников.

"На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех: педагогов, родителей, близких и школьников. "УГМК-Арена" имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий и, что важно, мы не будем зависеть от погоды", - отметил заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко.

После официальной части выпускного планируется большая концертная программа.