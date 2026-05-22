Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пермь. Сегодня он примет участие во Вторых международных общественно-политических слушаниях по евразийской безопасности, которые проходят в краевой столице. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также сообщила, что 22 мая в Перми состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством Сергея Лаврова.

В мероприятии примут участие политические, общественные деятели, дипломаты из десятков стран мира.

Жители Пермского края в соцсетях сообщают, что заметили кортеж министра, который проехал через центр города.