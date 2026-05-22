"Это запоминается надолго": в Верхней Пышме проходят III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"

Сегодня в Верхней Пышме проходят III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" для детей, которые прошли лечение онкологических заболеваний и достигли устойчивой ремиссии, а также их родных братьев и сестер.

Благотворительный фонд "Дети России" собрал во Дворце спорта 104 участника 7-16 лет. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Кушва, Лесной, Серов, Туринск – всего более чем из 24 населенных пунктов Среднего Урала, а также из Омска прибыли юные герои этого дня. Ребята, которые прошли лечение, состязаются в личном зачете по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Те, кто подаст заявку на соревнования с братом или сестрой, борются за победу в двух командных видах: эстафета и стрельба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, здесь все как на "больших" спортивных площадках: торжественные церемонии открытия и награждения, собственный гимн и поднятие флага, парад участников и искренние важные напутствия от гостей.

"Приятно находиться в вашей компании, привет от нашего онкоцентра, от всех, кто работал и помогал. Для нас огромное счастье видеть вас. Мы рады, что с вами здесь сегодня находимся. Огромное спасибо Фонду и его руководству за это мероприятие и помощь нашей клинике!", - обратился к ребятам главный врач ОДКБ Екатеринбурга Олег Аверьянов.

"Желаю всем хорошего настроения, вы уже победители и впереди много успехов. Уверен, сегодня вы приобретете хороших друзей и прекрасно отдохнете!", - поприветствовал участников в ходе открытия актер, сценарист, телеведущий Андрей Рожков.

"Этот день мы наполнили самым яркими, красочными, праздничными моментами. Чтобы зарядить позитивом детей и их родителей. Укрепить веру в себя, дать возможность проявить способности. Год от года мы слышим, что "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" – это мероприятие, которое запоминается надолго. Дает детям, достигшим ремиссии, огромный ресурс для больших успехов в будущем. Искренне желаю им побед во всем!", - поделилась директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Гостем состязаний был и Юрий Прилуков – заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы по плаванию. По доброй традиции после открытия он направился в бассейн, чтобы поддержать тех, кто выбрал дисциплину "плавание".

Ради того, чтобы помочь участникам шагнуть к большим целям, не только организаторы и спортивная команда объединили усилия. Большая зона творческих и познавательных мастер-классов работает весь день. И это тоже пространство для развлечений и внутреннего роста. ДТ "Кванториум г. Верхняя Пышма", студия керамики "Луна", представители студенческих отрядов Свердловской области, студенты Технического университета Верхней Пышмы – все это участники большой команды неравнодушных и помощников.

Среди гостей праздника традиционно врачи, которые спасали жизни детей, чтобы те с улыбкой могли подняться на пьедестал за наградами. Поддержку оказывают клинические психологи. Они же на протяжении многих лет отмечают: "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" – важная часть социально-психологической реабилитации после длительного и сложного лечения.