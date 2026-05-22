"Это запоминается надолго": в Верхней Пышме проходят III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"

22 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

"Это запоминается надолго": в Верхней Пышме проходят III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"

Сегодня в Верхней Пышме проходят III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" для детей, которые прошли лечение онкологических заболеваний и достигли устойчивой ремиссии, а также их родных братьев и сестер.

Благотворительный фонд "Дети России" собрал во Дворце спорта 104 участника 7-16 лет. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Кушва, Лесной, Серов, Туринск – всего более чем из 24 населенных пунктов Среднего Урала, а также из Омска прибыли юные герои этого дня. Ребята, которые прошли лечение, состязаются в личном зачете по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Те, кто подаст заявку на соревнования с братом или сестрой, борются за победу в двух командных видах: эстафета и стрельба.

III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, здесь все как на "больших" спортивных площадках: торжественные церемонии открытия и награждения, собственный гимн и поднятие флага, парад участников и искренние важные напутствия от гостей.

"Приятно находиться в вашей компании, привет от нашего онкоцентра, от всех, кто работал и помогал. Для нас огромное счастье видеть вас. Мы рады, что с вами здесь сегодня находимся. Огромное спасибо Фонду и его руководству за это мероприятие и помощь нашей клинике!", - обратился к ребятам главный врач ОДКБ Екатеринбурга Олег Аверьянов.

III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"Желаю всем хорошего настроения, вы уже победители и впереди много успехов. Уверен, сегодня вы приобретете хороших друзей и прекрасно отдохнете!", - поприветствовал участников в ходе открытия актер, сценарист, телеведущий Андрей Рожков.

III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"Этот день мы наполнили самым яркими, красочными, праздничными моментами. Чтобы зарядить позитивом детей и их родителей. Укрепить веру в себя, дать возможность проявить способности. Год от года мы слышим, что "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" – это мероприятие, которое запоминается надолго. Дает детям, достигшим ремиссии, огромный ресурс для больших успехов в будущем. Искренне желаю им побед во всем!", - поделилась директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Гостем состязаний был и Юрий Прилуков – заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы по плаванию. По доброй традиции после открытия он направился в бассейн, чтобы поддержать тех, кто выбрал дисциплину "плавание".

III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Ради того, чтобы помочь участникам шагнуть к большим целям, не только организаторы и спортивная команда объединили усилия. Большая зона творческих и познавательных мастер-классов работает весь день. И это тоже пространство для развлечений и внутреннего роста. ДТ "Кванториум г. Верхняя Пышма", студия керамики "Луна", представители студенческих отрядов Свердловской области, студенты Технического университета Верхней Пышмы – все это участники большой команды неравнодушных и помощников.

III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Среди гостей праздника традиционно врачи, которые спасали жизни детей, чтобы те с улыбкой могли подняться на пьедестал за наградами. Поддержку оказывают клинические психологи. Они же на протяжении многих лет отмечают: "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" – важная часть социально-психологической реабилитации после длительного и сложного лечения.

Теги: дети, соревнования, фонд, Верхняя Пышма


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети