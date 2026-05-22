Более 490 000 жителей Тюменской области приняли участие в проектах "Россия - страна возможностей"

Более 490 000 жителей Тюменской области приняли участие в проектах Президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Сегодня площадка отмечает восьмилетие. Проект является системным механизмом, который решает одну из главных государственных задач - формирование и поддержку кадрового суверенитета страны. В рамках платформы проходят конкурсы, стажировки, образовательные программы, поддержка наставников. В нее вовлечены уже более 25 миллионов участников по всей России. Аналогов этому проекту нет ни в одной стране.

С момента создания площадки тюменцы активно включились в ее проекты - за восемь лет в них приняло участие более 490 000 жителей региона, из которых 2 200 стали финалистами, а 700 вошли в число победителей. В Тюменской области работают центры компетенций Президентской платформы "Россия - страна возможностей" на базе нескольких университетов: Тюменского государственного университета; Тюменского индустриального университета; Тюменского государственного медицинского университета.

Президентская платформа "Россия — страна возможностей" за восемь лет реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. Участниками проектов стали жители 89 регионов России и 150 стран мира.