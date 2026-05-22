При ударе ВСУ по колледжу ЛНР, предварительно, погибли четыре человека

При ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, предварительно, погибли четыре человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По ее словам , 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы - под ними остаются люди.

"Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека", - написала Лантратова в Telegram-канале.

Ранее в СКР сообщили, что в ночь на 22 мая ВСУ с помощью четырех БПЛА нанесли прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа. В момент атаки в здании общежития предварительно находились 86 учащихся и один работник. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

По информации МЧС, под обрушившимися конструкциями могут находиться еще около 20 человек.