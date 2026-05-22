Песков опроверг информацию о том, что РФ установила дедлайн окончания конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg опроверг информацию о том, что Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине.

По информации источника агентства, российский лидер хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом.

В начале апреля Песков заявлял, что Россия не ставила Украине дедлайнов по срокам вывода войск из Донбасса. В конце марта Владимир Зеленский утверждал, что Москва якобы дала два месяца на отступление.