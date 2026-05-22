В Екатеринбурге перенесут присвоение звания "Почетный гражданин" на ноябрь

В Екатеринбурге переносят дату присвоения звания "Почетный гражданин" с лета на осень. Такой документ в гордуму направила местная администрация, а в ближайшее время инициативу рассмотрят депутаты.

"В случае переноса звания будут присваиваться до исторической даты основания Екатеринбурга, 18 ноября. Ранее это происходило в канун празднования Дня города, в августе. Перенос предлагают сделать, чтобы привлечь внимание горожан к историческому дню рождения уральской столицы. Именно в этот день в 1723 году был запущен Екатеринбургский завод и создана городская крепость", - пояснили в гордуме.

Также сообщается, что если инициативу одобрят, то сроки подачи на присвоение почетного звания тоже будут сдвинуты - с 15 мая на 15 августа, а решение комиссии о выдвижении кандидатов в думу будут направлять до 15 октября, а не 15 июля.

Напомним, что это не первое в этом году изменение памятных дат в Екатеринбурге. В апреле стало известно, что в уральской столице собираются перенести празднование Дня города с третьей на первую субботу августа. Письмо с инициативой в комиссию гордумы по местному самоуправлению направил мэр Алексей Орлов. Сообщалось, что причиной стали многочисленные обращения от горожан и погодные условия.

Также в думе Екатеринбурга объяснили, почему вообще возникла идея с переносом Дня города. Там сослались на проведенное историческое исследование.