Защита пенсионерки обратилась в Верховный суд из-за иска к Пугачевой

Юристы 86-летней россиянки обратились в Верховный суд РФ из-за отказа рассматривать ее иск к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщил РИА Новости представитель ее семьи Михаил Романов.

Ранее пенсионерка направила в суд Воронежской области иск к певице о защите чести. Пожилая женщина добивается взыскания 15 млн рублей с известной артистки за ее высказывания в интервью. Средства она планирует передать в благотворительный фонд. Также женщина настаивает на признании недостоверными резонансных заявлений Пугачевой.

Романов сообщил, что иск был возвращен из-за неподсудности. Адвокаты подали жалобу в апелляционный суд, она была отклонена, после этого они направили жалобу уже в Верховный суд России.

В прошлом году Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски главы ФПБК Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещева к певице Алле Пугачевой.