Три сотни российских туристов в Африке рискуют заразиться лихорадкой Эбола

Около 300 россиян сейчас отдыхают в Кении и Танзании - странах, где вырос риск заражения смертельным вирусом Эбола. Эти государства граничат с Угандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), в которых врачи уже зафиксировали вспышки инфекции. Об угрозе для путешественников сообщил канал SHOT.

Вирусолог Александр Бутейко объяснил, что люди обычно передают вирус друг другу при тесном контакте. Однако туристы могут подхватить болезнь и через бананы. Летучие мыши, которые переносят Эболу, часто оставляют следы на фруктах. Если человек съест такой плод или потрогает его, вирус попадет в организм.

Ситуация в соседних странах остается тяжелой. В ДРК медики выявили более 500 заболевших, из которых 130 человек скончались. В Уганде официально подтвердили два случая заражения, один из которых закончился смертью пациента. Из-за этих вспышек власти Кении и Танзании усилили медицинские проверки в аэропортах и на границах, чтобы остановить распространение лихорадки.

При этом российские дипломаты в Кампале сообщили, что граждане РФ пока не обращались в посольство за помощью из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде. В дипмиссии официально подтвердили, что на текущий момент жалоб или просьб о поддержке от соотечественников не поступало.