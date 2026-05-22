22 Мая 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Глава Тувы подписал постановлении о создании рабочей группы для реализации мер по сокращению потребления алкоголя в республике

Владислав Ховалыг подписал постановление о создании при правительстве Тувы рабочей группы, которая будет заниматься выполнением задач, поставленных принятой в 2025 году региональной Концепцией сокращения потребления алкоголя.

Руководить группой будет вице-премьер Орлан Сарыглар, курирующий в правительстве республики социальные вопросы. В состав рабочей группы вошли помимо министров и руководителей органов власти представители общественности, религиозных конфессий, в том числе, иеромонах Ермоген - епископ Туранский, викарий Кызылской епархии Православной Церкви и Камбы-лама Тувы Лоден Шераб.

(2026)|Фото: rtyva.ru

К работе по реализации антиалкогольной программы привлечены ведущие общественные объединения республики, среди которых Совет мужчин и отцов, Союз женщин, фонд «Защитники Отечества», молодежное движение «Добрые сердца Тувы», общество инвалидов и другие. В рамках деятельности группы будут привлекаться специалисты учреждений, которые осуществляют помощь попавшим в зависимость от алкоголя и наркотиков людям – медики, психологи, эксперты в сфере социальной реабилитации.

При этом в задачах, которые предстоит решить не только организация пропаганды здорового образа жизни. Рабочая группа должна сформировать мониторинг и анализ ситуации в сфере потребления алкоголя, а на основе этих данных предложить правительству конкретные шаги, направленные на противодействие алкоголизации населения. Также предстоит проводить оценку эффективности предпринимаемых действий. Еще одно направление работы - выстраивание системы медицинской реабилитации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью, выработка действенной тактики борьбы с нелегальным производством и оборотом алкоголя в регионе.

Глава Тувы Владислав Ховалыг считает усиление мер по борьбе с алкоголизацией республики, особенно в части пресечения подпольной торговли сособенно актуальным направлением. Руководитель региона считает, что жесткость в этом вопросе оправдана, так как именно алкоголь зачастую становится первопричиной самых тяжких преступлений, аварий на дорогах, в которых каждый год гибнут и становятся калеками десятки людей.

(2026)|Фото: rtyva.ru

«Нужно усиливать действенные методы борьбы, отказаться от малоэффективных и придумывать новые, современные», - заявил Владислав Ховалыг.

Глава Тувы подчеркнул, что в этой работе надо опираться на традиционную культуру, обычаи предков, в которых алкоголь был под строжайшим запретом. Традиционно его в умеренном количестве и исключительно по особым поводам могли употреблять только мужчины старше 37 лет и женщины после 49 лет. А те, кто нарушал эти правила, подвергались всеобщему порицанию, иногда даже лишались права участвовать в народных празднествах, напомнил руководитель республики.

Необходимо напомнить, что концепция сокращения потребления алкоголя в Туве была утверждена в ноябре 2025 года, ее мероприятия рассчитаны на 5 лет. Задача реализации - сократить потребление алкоголя на душу населения с 6 до 4 литров этанола, уменьшить смертность от обусловленных алкоголем причин с 24,2 случая на 100 тыс. населения до 22,5, сократить удельный вес пациентов с алкогольной зависимостью, повторно госпитализированных в течение года, с 21,8% до 20,8%.

В документе отмечается, что в Туве, несмотря на ограничение продажи алкоголя в последние годы, наблюдается прирост официальной розничной продажи на 145,7% — с 519,3 дал в 2017 году до 1275,8 дал в 2024-м. При этом показатель заболеваемости алкогольной зависимостью по республике на 45,1% выше показателя РФ и на 24,4% выше показателя по Сибирскому федеральному округу.

В общий план мероприятий по реализации концепции включено около 30 пунктов. В том числе предполагается «внести законодательную инициативу по вопросу введения на территории Республики Тыва ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции».

В части реализации концепции разработан комплекс из 30 мероприятий, одним из них планируется дальнейшее ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции. На данный момент спиртные напитки в Туве легально продаются по будням с 11 до 15 часов. В иное время, а также по выходным и праздничным дням торговля алкоголем запрещена.

