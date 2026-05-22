Пауэрбанк взорвался в закрытом лифте в Сургуте — девушка оказалась запертой в кабине, затянутой дымом, сообщает SHOT.

Опасный инцидент случился накануне в многоквартирном доме на улице Крылова и попал на записи камер. Девушка зашла в лифт, и в этот момент находившееся в её сумке зарядное устройство внезапно вспыхнуло. При этом двери кабины закрылись, и пространство внутри очень быстро начало заполняться густым едким дымом.



Оказавшись в ловушке, испуганная девушка сбросила сумку на пол и начала стучать по стенам. К счастью, в итоге двери открылись, и "пленница" смогла выбежать наружу. Никто не пострадал.