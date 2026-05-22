Власти увеличат лимит страхования по долгосрочным вкладам

Правительство внесло законопроект об увеличении страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам физлиц с 1,4 до 2 млн рублей. Также втрое увеличат лимит по счетам эскроу для сделок с недвижимостью – до 30 млн рублей.

Меры затронут только рублевые вклады. При наступлении страхового случая возмещение будет выплачиваться совокупно по данным видам вкладов и отдельно от возмещения по другим видам вкладов и счетов.

Ставки отчислений в Фонд страхования вкладов для рублевых долгосрочных вкладов и счетов эскроу снизят более чем вдвое, а по валютным – повысят вдвое. Это связано с тем, что стоимость жилья за последнее время существенно выросла - практически вдвое за шесть последних лет на первичном рынке.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года.