В Новосибирской области на подростка завели дело о теракте после поджога машин полиции

Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении подростка, который совершил поджог автомобилей полиции в Новосибирском районе. Он задержан. Об этом сообщили в СУСК России по региону.

По данным следствия, 22 мая житель Рязанской области 2009 года рождения, находясь у территориального отдела полиции в рабочем поселке Краснообск, облил горючей жидкостью два служебных автомобиля и поджег их.

Установлено, что он выполнял задание, полученное от куратора в интернете. За поджог подростку обещали вознаграждение.

В апреле в Приморском крае предотвратили попытку вербовки школьника спецслужбами Украины.

Ранее сообщалось, что общее число подростков, причастных к терроризму и экстремизму, выросло вдвое за 2025 год. Об этом в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации заявил генеральный прокурор Александр Гуцан. В большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно через интернет.