Милонов призвал отказаться от слова "аборт"

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не использовать слово "аборт", которое, по его мнению, лишь скрывает смысл совершаемого.

Он считает, что женщины, если они на это идут, должны принимать решение на основе точного названия, ибо речь идет не о прерывании беременности, а о прерывании новой жизни. Само слово "аборт" переводится как прерывание, то есть является эвфемизмом, призванным затушевать смысл.

"Все нормальные медики считают, что это убийство. Для того чтобы сократить число абортов, надо перестать врать людям и называть это жуткое убийство абортом. Это убийство младенца. Называйте вещи своими именами", — сказал депутат.

Недавно в Калужской области региональный минздрав начал использовать формулировку "негативный выбор при беременности".

В России законодательство об абортах одно из самых либеральных в мире. Власти заверяют, что это дело исключительно женщины, ограничивать их в данном праве никто не намерен. Притом что в российских и международных документах нет "права на аборт". С 1956 года, когда аборты были второй раз полностью разрешены, по официальным данным, было умерщвлено более 210 млн зачатых детей.