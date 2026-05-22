22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Южный Урал вносит вклад в развитие магистральной квантовой сети страны

Алексей Текслер принял участие в «квантовом звонке» – сеансе видеоконференцсвязи по защищенному квантовому каналу между Центром управления и мониторинга квантовой сети ОАО «РЖД» (Москва) и управлением Южно-Уральской железной дороги (Челябинск).

В ходе мероприятия обсуждали ход завершения объединения европейской части России магистральной квантовой сетью ОАО «РЖД», которая охватывает 7858 километров, проходит по территории 27 субъектов России и соединяет 13 городов-миллионников, включая Челябинск. К 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров.

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, обращаясь к участникам,  отметил стратегическое значение развития квантовых коммуникаций.

«Сегодня мы формируем будущее в сфере технологического суверенитета России. Квантовые коммуникации – новый уровень защиты данных и объектов критической информационной инфраструктуры, который будет востребован в особо чувствительных секторах: финансовом, социально-энергетическом, правоохранительном, в сфере госуслуг и других. Считаем, что за Челябинской областью будет закреплен статус передовой технологической площадки государства» - сказал руководитель РЖД.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область уже вносит серьезный вклад в развитие современных коммуникационных технологий, особенно в части подготовки высококвалифицированных специалистов.

«Мы всегда следим за технологическими решениями, которые предлагают компании-лидеры. Важно, что у РЖД сформирована собственная система подготовки кадров, частью которой является Челябинский институт путей сообщения. Такой фундамент позволяет развивать самые передовые компетенции, и запуск магистральной квантовой сети служит тому ярким подтверждением», - сказал глава Южного Урала.

Губернатор напомнил, что в регионе осуществляется подготовка специалистов в сфере квантовых коммуникаций. Так, Челябинский институт путей сообщения уже начал обучение по этому направлению. ЮУрГУ в прошлом году выпустил первых магистров по программе «Квантовая инженерия: материалы, электроника, коммуникации и вычисления». С 2020 года вуз входит в консорциум Центра квантовых технологий МГУ, где действует первая на Урале лаборатория «Квантовая инженерия света».

«Тема для наших ученых и инженеров уже глубоко изучена. Это значит, что квантовые сети на Южном Урале в самые короткие сроки найдут свое применение и развитие», – подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, в Челябинске завершается строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Сейчас рассматривается возможность присоединения его вузов-участников к межуниверситетской квантовой сети, которая создается по поручению Президента Владимира Путина Курчатовским институтом при участии ОАО «РЖД».

Также в Челябинске реализуется проект «Цифровая железнодорожная станция», для защиты информационных систем которого как раз планируется применение технологии квантовых коммуникаций.

«Цифровая железнодорожная станция – это комплекс автоматизированных, диагностических, автоматических, роботизированных систем, которые позволяют полностью уйти на малолюдные технологии, на технологии без участия человека. Цель станции – повысить производительность труда, сократить время обработки вагонов, составов, снизить время простоя вагонов на станции и, конечно же, повысить безопасность производственных процессов, безопасность движения», – рассказал главный инженер ЮУЖД Валерий Яковлев челябинским журналистам.

Алексей Текслер в ходе  квантового звонка отметил активное участие Южного Урала в решении задач импортозамещения и готовности предприятий региона  расширять кооперацию по проектам высокоскоростной магистрали.

«Проект асинхронного двигателя ТАД 650 реализован челябинским заводом «Русские электрические двигатели» (входит в АО «КОНАР»). Необходимый для новой высокоскоростной магистрали объем будет произведен полностью. Многие компоненты для ВСМ также выпускаются у нас. Мы активно кооперируем с группой компаний «Синара» и готовы обеспечивать импортозамещение необходимых агрегатов», - сказал глава Челябинской области.

 

 

