22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Школьники выбирают IT, пока заводы ищут тысячи инженеров и рабочих

Современные ученики все чаще стремятся в IT и офисную сферу, хотя экономике регионов остро не хватает технических специалистов. Исследование сервиса "Брейни" показало: почти 47% подростков выбирают программирование, игнорируя промышленность. При этом нейродиагностика выявила, что таланты многих детей на самом деле больше подходят для административной работы, а не для IT, пишут "Известия".

Директор кадрового центра Оренбургской области Сергей Латышев отмечает, что молодежь оценивает престиж профессий по соцсетям, не зная реальных запросов своего города. Роман Никитин из московской службы занятости добавляет: из-за старых стереотипов школьники считают рабочие специальности невыгодными. Это создает кадровый голод: например, во Владимирской области заводы ищут 9 тысяч сотрудников.

Эксперт Ирина Демьяненко уверена, что обычные тесты не помогают. Дети часто выбирают модные направления под влиянием семьи, не понимая сути работы. В итоге бизнес несет убытки из-за нехватки кадров, а молодые специалисты разочаровываются в профессии.

Чтобы решить проблему, центры занятости внедряют VR-тренажеры, где школьники могут "побыть" сварщиками или медсестрами. Также специалисты используют ЭЭГ-мониторинг мозга. По словам психолога Ксении Кунниковой, это помогает точно определить, подходит ли ребенку выбранное дело или оно вызывает у него лишь стресс.

Но с 1 сентября российские школьники начнут углубленно изучать искусственный интеллект в рамках уроков информатики. Министр просвещения Сергей Кравцов принял такое решение после успеха нового профиля на Всероссийской олимпиаде, а учебники для 5-9 классов уже внесли в официальный федеральный перечень.

IT, школа, работа


