35 человек пострадали при ударе ВСУ по корпусу и общежитию колледжа в ЛНР

35 человек пострадали при ударе БПЛА по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где ночью спали дети. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере "Макс".

В момент атаки в учреждениях находились 86 детей от 14 до 18 лет, уточнил он.

Из-за ударов здание полностью выгорело. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. Продолжаются поиски других пострадавших.

В Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома. Ранен один мужчина, ему оказана помощь.

В апреле дрон ВСУ ударил по группе молодежи в селе Булгаковка в ЛНР. На месте погибли двое восемнадцатилетних парней и 28-летняя девушка. Были ранены пятнадцатилетние мальчик и девочка, а также 21-летний парень.