22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

Республиканцы не смогли отклонить резолюцию против Трампа и отозвали ее

Республиканцы в Палате представителей США отозвали резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана из-за недостатка голосов. Документ требовал либо немедленного прекращения войны с Ираном, либо одобрения Конгресса. Перед этим резолюция была принята Сенатом с минимальным перевесом голосов.
Как пишет The New York Times, на прошлой неделе аналогичная резолюция с минимальным перевесом голосов была отклонена в Палате представителей. Теперь ее спикер Майк Джонсон вообще снял вопрос с повестки и перенес на июнь, что стало унижением для партии. Это произошло после того, как республиканцы фактически потеряли контроль над Палатой представителей после другого голосования, в ходе которого несколько членов партии покинули зал, а еще несколько вообще не пришли на него. У республиканцев минимальный перевес в нижней палате, и любые брожения в партии фактически лишают их преимущества. Иранский вопрос стал одним из тех, по которым в стане республиканцев разногласия.

Республиканская партия сталкивается с растущей тревогой по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс и осознания зыбкости своего большинства, которое с большой вероятностью скоро будет потеряно, заключает издание.

Теги: США, Трамп, конгресс


