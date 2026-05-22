В провинции Альберта состоится референдум по вопросу отделения от Канады

Премьер Альберты Даниэль Смит заявила, что 19 октября состоится референдум по вопросу отделения провинции от Канады.

У местных жителей спросят, должна Альберта оставаться частью Канады или правительству провинции следует начать юридическую процедуру, необходимую для проведения обязательного референдума о выходе из состава Канады.

В декабре 2025 года законодательное собрание провинции Альберта приняло гражданскую петицию об отделении от Канады, сообщает RT.

В конце января представители президента США Дональда Трампа тайно встречались с канадской группой, выступающей за независимость провинции Альберты от Канады, сообщала Financial Times. Это была уже третья за год встреча. Провинция Альберта богата нефтью. В Белом доме обещают кредит 500 млрд долларов для финансирования референдума по вопросу независимости Альберты от Канады.