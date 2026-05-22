Путин поздравил ярославский "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил ярославский "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина.

Накануне в финальном матче решающей серии "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" и стал обладателем трофея во второй раз в своей истории.

"На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность", — цитирует слова президента пресс-служба клуба.

Путин также отметил, что "Локомотив" вписал "новую страницу в славную летопись отечественного хоккея". А также отдельно отметил болельщиков клуба, которые искренне поддерживали команду на протяжении сезона.

Добавим также, что самым ценным хоккеистом розыгрыша Кубка Гагарина 2025/2026 признан вратарь "Локомотива" Даниил Исаев. На его счету 22 игры в розыгрыше Кубка Гагарина, из которых 16 побед, отражено 93,1% бросков и оформлено 5 "сухих" матчей.