На Южном Урале дочь погибшего бойца отдала мошенникам 7,5 миллиона

В Челябинске в неприятную ситуацию попала недавно отметившая совершеннолетие дочка погибшего на СВО бойца. Она отдала мошенникам много денег.

Некто позвонил ей и сказал, что дочке погибшего солдата полагаются дополнительные выплаты. Для этого нужно было назвать код из смс, что было сделано.

Потом жертве позвонил другой человек. Он сообщил, что кто-то получил доступ к её аккаунту на "Госуслугах". В итоге 18-летняя девушка перевела часть денег на различные счета, а остаток передала курьеру. Общая сумма ущерба составила 7,5 млн руб. Началось расследование, сообщает УМВД по Челябинской области.