Музаев разрешил заниматься разбором заданий из демоверсий ЕГЭ

Сайты в интернете и страницы в соцсетях, где разбирают задания к ЕГЭ, не будут блокировать. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что нарушение только в том случае, если предлагается купить ответы к экзаменам. Это точно мошенники, потому что никто не знает, какие задания будут на ЕГЭ. Это определяется случайным образом в самый последний момент. И это все слухи, что в Москве задания будут проще.

Музаев ответил на вопрос учителя из Челябинска, который обеспокоен законопроектом, который запрещает публиковать в интернете контрольно-измерительные материалы (задания) и решения к ним. Музаев призвал его не переживать.

"Продолжайте спокойно заниматься разбором заданий, в том числе из открытого банка. Здесь нет никаких запретов, ваш ресурс точно не заблокируют", - сказал глава Рособрнадзора на радио РБК.

Законопроект ранее подвергся критике за формулировки, которые могут позволить считать запрещенным разбор любых заданий ЕГЭ - прошлых лет или демоверсий. Сам ЕГЭ критикуется в том числе за демоверсии, которые позволяют натаскивать выпускников на решение заранее известных типов задач. В результате абитуриенты набирает хорошие баллы, но системно не знают предмета.