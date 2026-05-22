В Верещагино демонтировали памятник Владимиру Ленину

В городе Верещагино демонтировали памятник Владимиру Ленину на Первомайской площади. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Верещагинского муниципального округа, решение было принято из-за аварийного состояния памятника на основе проведенной в 2021 году экспертизы.

Сообщается, что монумент не подлежал восстановлению.

Также власти муниципалитета напомнили, что в 2025 году верещагинцы выбрали дизайн-проект благоустройства Сквера им. В.И. Ленина около кинотеатра "Комсомолец". В этом году проект будет реализован.