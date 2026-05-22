В Свердловской области назначен замминистра экономики, инвестиций и территориального развития

Заместителем министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области назначен Михаил Васильев. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Указ о назначении подписан губернатором Денисом Паслером. Ранее Васильев работал заместителем генерального директора АО "УВЦ", где отвечал за сотрудничество с организаторами мероприятий.

В министерстве он будет курировать блок конгрессно-выставочных мероприятий. К работе новый замминистра приступает с сегодняшнего дня, 22 мая.

Напомним, накануне в Свердловской области был назначен первый заместитель министра финансов региона.