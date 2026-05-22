США направят еще 5 тысяч солдат в Польшу

Президент США Дональд Трамп анонсировал отправку дополнительного контингента из 5 тысяч американских военнослужащих в Польшу. Он связал это решение с успешными выборами в прошлом году польского президента Кароля Навроцкого, которого он поддержал, и прочными двусторонними отношениями.

Заявление последовало за обсуждением европейской дислокации американских войск между лидерами двух стран в начале мая. На фоне планов Пентагона по выводу 5 тысяч солдат из Германии президенты Польши и США подтвердили важность польско-американского альянса. Трамп ранее заявлял о намерении значительно сократить американское военное присутствие в Германии.

В настоящее время в Польше находятся свыше 10 тысяч американских военнослужащих, и начата переброска частей 1-й кавалерийской дивизии. Польское министерство обороны ранее выразило желание и готовность принять больше американских военных.

Недавние сообщения о возможной отмене отправки 4 тысяч американских солдат и оборудования в Польшу вызвали в Европе и в Польше недовольство, но вице-президент США Джей Ди Вэнс пояснил, что речь идет лишь о временной задержке.

Всего в Европе находится около 80 тысяч американских военнослужащих, то есть в Польше будет почти 20% европейского контингента США.