Общество В России
Фото: Накануне.RU

Власти отложили введение платы за международный трафик свыше 15 Гб

Правительство перенесло запуск платы за зарубежный интернет сверх лимита в 15 Гб. Чиновники планировали внедрить меру с 1 июня, но сдвинули сроки на осень. Операторам связи нужно еще 3-4 месяца, чтобы подготовить программы для точного подсчета данных, пишет РБК.

Минцифры использует эту инициативу для борьбы с VPN. Операторы воспринимают зашифрованный трафик как международный, поэтому плата за превышение лимита станет финансовым барьером для пользователей. Глава ведомства Максут Шадаев предложил этот механизм в марте, но компаниям потребовалось время на тесты.

По закону провайдеры предупреждают клиентов об изменении цен за десять дней. На текущий момент никто из "большой четверки" не разослал такие уведомления, а значит, в июне правила не изменятся. Сейчас компании решают, как отличить российский трафик от зарубежного, чтобы избежать ошибок в начислениях.

Параллельно власти давят на VPN другими способами. Около 20 площадок, включая "Госуслуги" и маркетплейсы, ограничивают доступ пользователям с включенным VPN. Также владельцы сетей перестали расширять каналы связи в сторону Европы, чтобы замедлить работу иностранных ресурсов.

Эксперты считают настройку учета сложной задачей. Операторам нужно понять, как тарифицировать сервисы с серверами внутри России и корпоративные сети. Пока компании лишь меняют условия по безлимитам: при включенном VPN трафик часто списывают из основного пакета.

Сообщалось, что маркетплейсы теряют мобильную аудиторию из-за блокировки VPN-трафика: например, у Wildberries число заходов через приложение упало на 10%, в то время как на компьютерах ситуация почти не изменилась. Компании пошли на этот шаг по требованию Минцифры, которое пригрозило лишить бизнес налоговых льгот за допуск пользователей через сервисы обхода блокировок.

